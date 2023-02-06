Серьезное ДТП в Сынжерей: двое взрослых и ребёнок госпитализированы

Авария случилась сегодня утром на трассе R-6, в селе Биличений Векь. На дороге столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе 3-летний ребёнок.

По данным полиции, 22-летний водитель по неизвестной причине не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль, который ехал по правилам. Оба транспортных средства вылетели за пределы трассы, передает realitatea.md.

За рулем второй машины находился 54-летний мужчина. Также в салоне находилась 28-летняя женщина и 3-летний ребёнок. Все они получили травмы и были госпитализированы.

Водитель, который спровоцировал ДТП, не пострадал. По данному факту ведется следствие.

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