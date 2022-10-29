Серьезное ДТП в Рыбнице: машина врезалась в дерево и перевернулась, есть пострадавшие

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ДТП произошло накануне на участке трассы между сёлами Попенки и Бутучаны.

По словам очевидцев аварии, легковушку носило в разные стороны, после она вылетела с трассы, врезалась в дерево и несколько раз перевернулась. На место прибыли две кареты скорой помощи, сотрудники ГАИ, спасатели.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, в момент аварии в авто были 42-летний водитель и две пассажирки. Мужчину госпитализировали в реанимацию Рыбницкой ЦРБ. У него черепно-мозговая травма и перелом плеча. Обеих женщин – в травматологическое отделение районной больницы. У 49-летней супруги водителя перелом пальца и ссадины лица. У племянницы 22 лет ушиб поясничного отдела позвоночника.

Водитель был трезв. Машина восстановлению не подлежит.

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