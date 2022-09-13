Серьёзное ДТП в Комрате: машина перевернулась на крышу

Серьёзное ДТП в Комрате: машина перевернулась на крышу

Легковой автомобиль перевернулся в Комрате после ДТП.

По предварительной информации, автомобиль марки Nissan не пропустил ехавший по главной дороге Dacia Duster. Избежать удара не удалось. Dacia Duster перевернулась, передаёт gagauzinfo.md.

В салоне Nissan, по словам очевидцев, было трое детей. По предварительным данным, оба водителя и несовершеннолетние отделались ушибами и испугом. Женщина-пассажир Dacia Duster была доставлена в районную больницу Комрата.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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