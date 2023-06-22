Серьезное ДТП в Чимишлии: водитель и два пассажира госпитализированы

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Авария произошла накануне в Чимишлии. На трассе М3 столкнулись два автомобиля.

По данным полиции, 55-летний водитель Opel Astra, проигнорировав установленный дорожными работниками знак, врезался в Volkswagen Sharan, за рулем которого находился 59-летний мужчина, передает realitatea.md.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля Opel получили травмы. Их доставили в больницу.

Правоохранители выяснили, что оба водителя находились в трезвом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.

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