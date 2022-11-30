Серебрян и Игнатьев проведут встречу в Кишинёве

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В пятницу, 2 декабря, в молдавской столице пройдёт встреча Олега Серебряна и Виталия Игнатьева – политических представителей Кишинёва и Тирасполя в процессе приднестровского урегулирования. Об этом сообщило Бюро по реинтеграции.

По данным источника, в повестке встречи – вопросы, связанные с энергетическим кризисом, трудности, испытываемые жителями двух берегов Днестра в связи с этим, а также проблемы со свободой передвижения.

В свою очередь администрация Приднестровья сообщила, что намерена поднять на встрече вопрос о “новых инцидентах с представителями Приднестровья в кишинёвском аэропорту”. Ранее Игнатьев, который собирался лететь в Москву через Кишинёв, опоздал на самолёт. По его словам, это произошло из-за того, что молдавские пограничники затянули досмотр его багажа, передаёт infotag.md.

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