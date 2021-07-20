Сердечные нарушения, тепловые удары и не только: почти 14 500 человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

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C 12 по 18 июля в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 447 обращений. В больницы были доставлены 5 958 пациентов, в том числе 1 398 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2 153 случая сердечно-сосудистых заболеваний, 2 157 случаев респираторных заболеваний, 1 961 случай неврологических нарушений. Кроме того, с травмами к врачам обратились 1 706 человек, а 18 граждан поступили с осложнениями от перегрева на солнце.

Также на прошлой неделе от утопления спасли жителя Сорокского района. Скорую помощь вызвал прохожий. Мужчину вытащили из воды в бессознательном состоянии, с дыхательной недостаточностью III степени. После оказания первой помощи на месте пациента отвезли в районную больницу.

Два аналогичных случая произошли в Кишинёве. Скорая помощь понадобилась 8-летнему мальчику и 38-летнему мужчине. Пострадавшим оказали неотложную помощь и доставили в медицинские учреждения для последующего лечения.

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