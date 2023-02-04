Сердечно-сосудистые заболевания и онкология – главные причины смертности в Молдове

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В Республике Молдова онкологические заболевания являются второй причиной смертности после сердечнососудистых заболеваний. В 2021 году общая смертность от рака составила 220,7 случая на 100 тыс. жителей (мужчины – 275,1, женщины – 171,2).

Наиболее часто встречающимися злокачественными опухолями являются рак молочной железы, колоректальный рак, рак предстательной железы, кожи и трахеи, которые составили в общей сложности 52,6% от общего числа злокачественных новообразований. Данные были представлены Национальным агентством общественного здоровья в контексте Всемирного дня борьбы с раком, отмечаемого 4 февраля.

Согласно НАОЗ, пишет ipn.md, треть смертей от рака вызвана употреблением табака, увеличением индекса массы тела, употреблением алкоголя, недостаточным потреблением фруктов и овощей и отсутствием физической активности.

Специалисты отмечают, что риск развития рака можно снизить, избегая употребления табака и алкоголя. Необходимо здоровое питание и поддержание оптимальной массы тела. Рекомендуется регулярная физическая активность; вакцинация против ВПЧ и гепатита В. Настоятельно рекомендуется избегать воздействия ультрафиолетового излучения. Также рекомендуется ограничить воздействие загрязнителей воздуха.

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