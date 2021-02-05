Сердце подскажет

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Мифы о заболеваниях главной мышцы организма

Сердечные заболевания разнообразны и довольно опасны для человека. При этом многие знают о них так мало, что охотно допускают в качестве правды разнообразные слухи и домыслы.

О том, чему не стоит верить в отношении сердца и сосудов рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова.

Миф 1 Сердцу столько же лет, сколько и его обладателю

Для многих понятие возраста связано с паспортными данными. Поэтому считается – сколько лет человеку, столько же и его организму как в целом, так и всем органам. И это логично, ведь как могут быть внутренние системы старше своего обладателя?

«Не всегда это так. Существует фактический (паспортный) и биологический возраст человека. Очень часто эти цифры не совпадают.

Определить биологический возраст можно по состоянию сердечно-сосудистой системы. Возрастное сердце жёсткое, оно утрачивает способность расслабляться, так как мышечные ткани заменяются соединительными, сосуды уплотняются, теряют эластичность и подвижность. Обладатель такого сердца постоянно чувствует слабость и быстро утомляется. Раннее старение внутренних органов – результат образа жизни, неправильного питания и наличия вредных привычек. Вот так с виду молодой человек может иметь сердце старика», – говорит Ксения Ерусланова.

Так что стоит обратить внимание на свой образ жизни – наличие стрессов, неправильного питания и вредных привычек, – чтобы встать на путь здоровья.

Миф 2 Чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями мужчины

Многим нередко кажется, что чаще от различных расстройств сердечно-сосудистой системы страдают мужчины. Врачи же говорят, что это не так.

«До определённого возраста прекрасная половина человечества менее подвержена болезням сердца. Женские половые гормоны защищают сосуды от образования бляшек, но длится это до наступления менопаузы. К сожалению, гормонозаместительная терапия такого эффекта уже не даёт. Поэтому у мужчин ишемическая болезнь сердца наступает на десять лет раньше, чем у женщин. Однако не стоит забывать, что из всех правил бывают исключения. И у молодых женщин может развиться инфаркт миокарда», – отмечает кардиолог.

Миф 3 При хроническом атеросклерозе помогут БАДы

Любовь лечиться подручными средствами, травами и прочими препаратами у людей буквально в крови. Ведь зачастую такие средства доступны и кажутся более безопасными, чем «промышленная химия». Однако врачи отмечают, что без специализированной терапии могут наступить серьёзные проблемы.

«При хроническом течении заболевания бляшки в сосудах накапливают кальций, который придаёт им прочность, сопоставимую с накипью. Такие отложения удаляются только хирургическим путём: сосуды расширяют специальными инструментами, а бляшки срезают. БАДы здесь просто бессильны. Поэтому лучше предотвратить появление отложений в сосудах. В этом вам поможет здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные занятия спортом.

Если вы всё-таки принимаете БАДы, обязательно сообщайте об этом вашему лечащему врачу. Биологически активные добавки могут взаимодействовать с вашими лекарствами, которые вы принимаете на постоянной основе», – отмечает Ксения Ерусланова.

Миф 4 Если болит сердце, нельзя спать на левом боку

Вопрос того, на каком боку спать, волнует многих в связи с разными пунктами. Одни переживают за желудок и спят на левом боку, другие уверены, что при патологиях печени нельзя спать на правом. Но и сердечники не отстают – бытует мнение, что при больном сердце спать на левом боку не рекомендуется.

«Спать можно на любом боку, если это не приносит дискомфорт, главное – хорошо высыпаться. А вот беспокойный сон и бессонница могут стать причиной аритмии», – говорит кардиолог.

Миф 5 Избыточный вес опасен, но если от него избавиться, ситуация не улучшится

Проблемы сердца и сосудов тесно переплетаются с весом человека. Традиционно считается, что, когда у человека есть избыток веса, у него обычно есть и сбои в работе мышцы. Врачи постоянно рекомендуют сбрасывать лишние килограммы, чтобы нормализовать состояние. А есть и те, кто считает, что нормализация веса не поможет и всё останется как прежде.

«Лишний вес повышает нагрузку на сердце: объём крови увеличивается, из-за чего растёт артериальное давление. Но этот процесс обратим. Каждый сброшенный килограмм веса даёт снижение давления примерно на 1–2 мм рт. ст. Потеря 10 кг может снизить давление на 5–20 мм рт. ст.», – говорит кардиолог.

Миф 6 Красное вино полезно для сердца

Многие люди постоянно стараются найти подтверждение пользы алкоголя для организма: высчитывают безопасные нормы, определяют более полезный напиток и т. д. Так, есть те, кто уверен, что бокальчик красного вина будет только на пользу.

«Однозначных данных по этому поводу нет. Мнение о пользе хмельного напитка возникло после популяризации средиземноморской диеты. В красном вине содержатся фитоэстрогены, которые якобы хорошо влияют на состояние сердца. Средиземноморские учёные даже проводили исследования на мышах, и положительный эффект от возлияний был получен, но только у особей женского пола. А вот исследование британских учёных доказало, что употребление любого вида алкоголя несёт организму только вред», – подчёркивает кардиолог.

Миф 7 Полный отказ от мяса позволит снизить риски развития сердечно-сосудистых патологий

Мясо нередко винят во всём, что только можно. В том числе и в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому считается, что отказ от мяса приведёт к оздоровлению организма.

«При переходе на вегетарианскую диету организм начинает перестраиваться, последствия таких перемен зависят от первоначального состояния здоровья и от возраста. Пожилым людям рекомендуется употреблять больше белка (не менее 6 гр на 1 кг массы тела в день), он помогает сохранять мышечную массу и плотность костей. Соответственно при отказе от мяса нужен его равноценный заменитель. Но для сохранения здоровья сердца достаточно в своём рационе просто свести к минимуму жирное, жареное и копчёное, есть больше растительной пищи. Иногда можно устраивать безмясные дни», – отмечает Ксения Ерусланова.

Подготовила

Анна Шатохина

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Советы Лео Бокерия:

Питайтесь правильно. Не злоупотребляйте красным мясом. Для профилактики болезней сердца поможет диета американских астронавтов. Основа питания – варёное мясо и рыба (из них вывариваются жиры, что облегчает переваривание). Не рекомендуются гарниры (в варёных овощах скапливается больше клетчатки, чем в свежих), мучное, сладкое, солёное.

Учитесь правильно организовывать свою жизнь. Работайте и живите там, где нравится, общайтесь с теми, с кем приятно.

Соблюдайте режим дня. Обязательно нужно высыпаться.

Выберите для себя оптимальный режим физической активности. Естественный путь профилактики сердечных недугов – ходьба. Она даёт прекрасные результаты даже на начальных стадиях гипертонической болезни. 30 минут в день достаточно для поддержания сосудов в норме.

Развивайте и поддерживайте в себе оптимизм. Это можно сделать даже с помощью одежды. Я, например, люблю немного похулиганить – выбираю себе пиджаки и галстуки ярких расцветок, ведь выздоровление больного во многом зависит от того, с каким настроением он уйдёт со встречи со мной.