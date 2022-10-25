Сенсей Траян

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Траян Великсар – о любимом спорте, успехах каратистов и искусстве преодоления себя

Алексей ПОПОВ, info@aif.md

В этом году исполнилось 50 лет одному из самых ярких представителей сообщества молдавских любителей, ценителей и подвижников восточных единоборств, первому президенту Национальной спортивной федерации каратэ Киокушинкайкан РМ, основателю и нынешнему её руководителю Траяну Великсару.

Уже больше четверти века он отдаёт все свои силы и талант становлению этого вида спорта в Молдове. Сначала Траян Великсар отметился собственной победной поступью на международных соревнованиях, а затем проявил себя как сенсей (учитель) сотен спортсменов разных возрастов и полов, которые уже многие годы привозят кубки и медали с престижных зарубежных турниров. Он также известен как организатор в Кишинёве крупнейших форумов каратэ Киокушинкай, включая чемпионат Европы. Эти успехи сделали нашего земляка заметной фигурой в руководстве IKO (International Karate Organization Kyokushinkaikan) – международной организации каратэ Kиокушинкай, её региональным лидером. И сегодня

Траян Великсар – гость «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Траян Великсар родился 18 января 1972 г. в Кишинёве. Окончил Молдавский государственный университет физической культуры и спорта. Президент Национальной спортивной федерации каратэ Киокушинкайкан РМ. Обладатель IV дана Чёрного пояса. Руководитель филиала Международной организации каратэ Киокушинкайкан.

Без права проявить слабину

– Господин Великсар, несмотря на то, что призёром европейского чемпионата вы становились ещё в начале века (в 2001 г.), не раз участвовали в Чемпионатах мира, а созданная и возглавляемая вами федерация уже шесть лет как зарегистрирована и пользуется популярностью наравне с коллегами из других видов спорта, всё же не все наши читатели знакомы с каратэ Киокушинкай. Итак, в чём отличие вашей версии каратэ от традиционной?

– Традиционное каратэ в своей базовой технике ничем не отличается от каратэ Киокушинкай. Все различия начинаются в применении этих техник в тренировочных и соревновательных поединках. Правила соревнований традиционного каратэ предполагают лишь обозначение удара, его имитацию без контакта или в лёгкий контакт. Основные качества, которыми должны обладать представители этого направления, – это скорость и точность. Каратэ Киокушинкай – это полноконтактное единоборство, то есть удары наносятся в полный контакт, без ограничения силы. Основным критерием победы являются нокаут или нокдаун. По-японски это называется «иппон» и «ваза-ари». Таким образом, основные качества, которыми должен обладать представитель школы Киокушинкай, это умение наносить сильные удары, и самое главное – терпеть боль, терпеть давление. Недаром есть в каратэ такой термин, как «Ос!». Этим словом мы приветствуем друг друга и прощаемся. С этим словом заходим в Додзё (зал для занятий) и выходим из него после тренировки. С этого слова поединок начинается и заканчивается. А происходит этот термин от словосочетания «оши шинобу», что в переводе с японского означает «давление и терпение». То есть, другими словами, мы как бы говорим, что готовы к любым испытаниям и готовы терпеть их достойно.

– Как определяется победитель в поединке?

– Цель каждого боя – добиться того, чтобы соперник не мог дальше продолжать бой, то есть, говоря понятным языком, отправить его в нокаут. Это чистая победа – «иппон». Если боец в течение трёх секунд смог восстановиться и проявить готовность продолжить бой, то за это его соперник получает «ваза-ари». Две оценки «ваза-ари», это «иппон» – чистая победа.

– А бывает ли так, что поединок завершается без оценок? Как тогда определять победителя?

– Помимо оценок, есть критерии, по которым судьи могут определить победителя. Первый – это разрушение стойки соперника, выведение его из состояния баланса. То есть удары бойца настолько сильны, что только сила духа удерживает его соперника от того, чтобы проявить боль и уступить. Вторым критерием является эффективное применение более сложной техники. То есть техническое превосходство. Ну и третий критерий – активная, наступательная манера ведения боя. Другими словами, если вести бой от обороны и не суметь отправить соперника в нокдаун или нокаут, то выиграть почти невозможно. Также проиграть можно в том случае, если боец зарабатывает штрафные баллы. Штрафные баллы можно заработать в том случае, если используется запрещённая техника или «грязная» манера ведения боя. «Грязью» в бою считается попытка вязать соперника в клинче, не давать возможности обмениваться ударами, толкаться и хватать за руки. Но штрафной балл можно получить и за несоблюдение этикета, что очень строго наказывается. В понятие этикета входит как внешний вид бойца, так и его проявление вежливости к сопернику, судьям и зрителям. Нельзя позволять себе недостойные жесты, слова или действия, которые могут быть расценены как оскорбительные.

Каратэ – это Путь, по которому многие идут всю жизнь, закаляя своё тело, укрепляя дух, открывая в себе всё новые способности и раздвигая границы своих возможностей.

Чёрный пояс четвёртый дан

– Ваш сегодняшний лидер – его называют Канчо Мацуй, глава школы Киокушинкай и Международной организации каратэ IKO, как известно, впервые узнал о каратэ Киокушинкай из комиксов в японской газете. А как вы в те самые лихие 90-е пришли в этот спорт?

– Конечно, узнал не из газет. Восточные единоборства тогда не нуждались ни в какой рекламе. В советское время я много лет занимался дзю-до, но нас всегда манила магия запретного тогда каратэ, о котором мы узнавали только из кинобоевиков. Вместе с СССР ушли в прошлое все запреты и ограничения на изучение каратэ. И я выбрал то, что мне больше всего подходило по духу.

– Существует градация поясов в каратэ Киокушинкай. Что она представляет собой?

– Есть цветные пояса – белый, оранжевый, синий, жёлтый, зелёный и коричневый. Это ученические ступени, или «кю». Для того чтобы заслужить следующий «кю» и право носить пояс соответствующего цвета, надо сдать экзамен. То же самое происходит и с чёрными поясами. Это уже мастерский уровень. Соответственно, и экзамены здесь намного сложнее, а требования выше. Экзамен может длиться несколько часов и включать в себя требования по физической кондиции испытуемого, знание базовой техники, «ката» (формальных комплексов, которые составляют техническую квинтэссенцию школы) и, конечно же, поединки. У меня сегодня чёрный пояс четвёртый дан, что даёт возможность моим ученикам называть меня Сенсей.

– Но у вас есть и ещё одна должность Бранч-Чиф. Что это за должность?

– За время своей работы в IKO я добился определённого уровня доверия со стороны руководства. Со мной был заключён Бранч-контракт, на основании которого я стал Бранч-Чифом, то есть официальным представителем Со-Хонбу (головного офиса организации в Токио). Условно это можно перевести как «руководитель филиала». В этом качестве мне было доверено провести в Кишинёве в 2018 году чемпионат Европы, который прошёл успешно.

Град медалей

– В этом году чемпионат Европы был в Варне. Каковы его результаты и довольны ли вы ими?

– Итогом этих соревнований для нашей команды, в целом, я доволен. Но после каждого турнира начинаешь яснее понимать, над чем ещё надо работать в дальнейшем. А результаты у нас такие: I место Д. Рынгач (категория юноши 16–17 лет, 55 кг), Н. Егоров (юноши 14–15 лет, 55 кг), Э. Рошка (мальчики 12–13 лет, 50 кг), А. Жосан (девочки 10–11 лет, 35 кг); II место – С. Чебан (мальчики 10-11 лет, 35 кг); III место – Е. Можаева (девушки 14–15 лет, +65 кг); IV место – И. Великсар (женщины +18 лет, 55 кг).

– В этом месяце молдавские каратисты приняли участие сразу в двух международных турнирах, где на них обрушился град медалей – прекраснейший из градов…

– Да, из-за пандемии и военных действий соревнований у нас стало меньше, поэтому мы используем все возможности для того, чтобы «обкатать» ребят на турнирах. Нас пригласили сразу на два турнира – в Турцию и в Румынию, которые проходили одновременно. Пришлось делить команду надвое. Успех, вы правы, был и там, и там. Но я заметил ещё много недочётов, которые нам предстоит исправлять.

– В команде были только члены вашего клуба?

– Нет, конечно. Здесь участвовали представители нескольких клубов из Кишинёва и Теленешт.

Однажды … и на всю жизнь!

– Ваша дочь Инна Великсар – самая яркая и титулованная каратистка Молдовы– в одном из интервью назвала два памятных ей единоборства, оба из которых завершились тем, что она нокаутировала соперника. В первом случае каратэ помогло ей ещё в детском оздоровительном спортивном лагере справиться с мальчишкой-наглецом, который был на пять лет её старше, второй произошёл в Барселоне на Открытом чемпионате Испании, который запомнился разящим ударом уже на первой секунде поединка. А какие бои – лично ваши или ваших учеников – запомнились вам?

– Таких единоборств зафиксировано в памяти много. Но на меня лично больше всего производит впечатление то, когда боец, оказавшись в проигрышной ситуации, пропустив удар или заработав штрафной балл, умеет переломить ход поединка и всё равно вырвать победу, порой даже на последней секунде боя. Всё-таки умение не сдаваться, но идти до конца и верить в свою удачу, невзирая на обстоятельства, – это качества настоящего воина. Каратэ — это Путь, по которому многие идут всю жизнь, закаляя своё тело, укрепляя дух, открывая в себе всё новые способности и раздвигая границы своих возможностей.