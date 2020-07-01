Сенсационные заявления: Фуркулицэ рассказал, как группировки Канду-Шора пытаются подкупить депутатов (ВИДЕО)

0

Председатель фракции Партии социалистов подал вчера обращение в Генеральную прокуратуру РМ, в котором сообщил о попытках подкупа трех депутатов ПСРМ. Еще три социалиста в ближайшее время сами заявят в ГП о том, что к ним обращались с предложениями выйти из фракции в обмен на деньги. Об этом Фуркулицэ сообщил в рамках программы на частном телеканале.

Он отметил, что депутат “Про-Молдова” Владимир Чеботарь, который “делает вид, что он ни при чём”, непосредственно участвует в этом процессе и “нагло лжет на всю страну”, что это не так. Председатель фракции ПСРМ добавил, что изначально в процессе подкупа коллег социалистов по коалиции, демократов, были задействованы представители данной группировки, а также партии “Шор”, а после того, как некоторые заявили о попытках коррумпирования с их стороны, они “поменяли тактику”.

– Теперь они поступают более хитро. Коллегам звонят родственники, друзья, которые говорят, что хотят им что-то сказать. Встречаются, разговаривают, в определенный момент протягивается бумажка или блокнотик, в котором рассказывается “прекрасная история”, как его будут обеспечивать всю жизнь, и в конце написана сумма. Если он согласен — дискуссия продолжается, если нет — заканчивается, – сказал Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ также отметил, что слышал, что некоторым депутатам, вышедшим из ДПМ, обещали одну сумму, а на самом деле дали в два раза меньше.

– Они еще ждут, пока дадут остаток. От других слышал, что сумма разная: сначала было 200-300 с чем-то тысяч, сейчас 1-1,5 миллиона. И они недовольны, и просят дать еще. У некоторых деньги уже закончились, – сказал он.