Семья нового министра окружающей среды владеет тремя домами, виллой и двумя торговыми участками

Семья нового министра окружающей среды владеет тремя домами, виллой и двумя торговыми участками

Два автомобиля, виллу, три жилых дома и два торговых участка указала новый министр окружающей среды Родика Иорданов в декларации о доходах. 

Один из автомобилей стоит 32 тысячи евро, а один из торговых участков – свыше 852 тысяч леев, отмечает protv.md.

В 2021 году Иорданов заработала 78 тысяч леев в качестве зарплаты в должности госсекретаря министерства, а также 348 тысяч в компании “EcoContact”.

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