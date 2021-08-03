Семья – не приоритет для правительства ПДС

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Семья не является приоритетом для новой власти. По крайней мере, это следует из структуры правительства, команда и программа которого были представлены во вторник Натальей Гаврилицей.

ПДС решила вернуться к министерствам, которые были в составе правительства до проведённой в 2017 году реформы. Так, кабмин Гаврилицы намерен разделить Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты на Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты, но без семьи. До внесённых 4 года назад изменений данное ведомство называлось Министерством труда, социальной защиты и семьи. Включение слова “семья” в название министерства подчёркивало долг государства по защите семьи и прав детей.

Ранее мы писали, что новое правительство обойдётся гражданам почти вдвое дороже его предшественников. Число министерств увеличится с 9 до 13, а вице-премьеров – с 2 до 4.

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