Семья из Дрокии разыскивает пропавшего в Чехии сына

0

Семья из села Пеления Дрокиевского района разыскивает 22-летнего сына. Ион Фуртуна уехал на работу в Чехию ещё в ноябре прошлого года. 15 апреля родные общались с ним в соцсетях, после чего он исчез. В последний раз его видели в Праге.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: +37379134929, +37369845546.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.