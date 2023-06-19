Семья из Дрокии разыскивает пропавшего в Чехии сына

Семья из Дрокии разыскивает пропавшего в Чехии сына

Семья из села Пеления Дрокиевского района разыскивает 22-летнего сына. Ион Фуртуна уехал на работу в Чехию ещё в ноябре прошлого года. 15 апреля родные общались с ним в соцсетях, после чего он исчез. В последний раз его видели в Праге. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: +37379134929, +37369845546. 

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