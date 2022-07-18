Семьи с тремя и более детьми живут за чертой бедности, – эксперт

Семьи с тремя и более детьми живут за чертой бедности, – эксперт

Из всех выплачиваемых в Молдове социальных пособий самые низкие темпы роста за первые 6 месяцев этого года зафиксированы в отношений пособий, выплачиваемых семьям с детьми. На это обращает внимание экономический эксперт Виорел Гырбу. 

Он отмечает, что, учитывая изменение индекса потребительских цен за первые 5 месяцев этого года, реальный размер выплат сократился на 5-15%. При этом беднее всего живут семьи с тремя и более детьми, сообщает unimedia.info.

– Каждое третье домохозяйство, где живут трое и более детей, находится за чертой бедности, а сокращение финансовой помощи, предоставляемой посредством социальных выплат, ещё сильнее усугубит эту ситуацию, – говорит эксперт. 

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