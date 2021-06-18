Семеро подозреваемых задержаны по делу о контрабанде автомобилей (ВИДЕО)

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Прокуратура РМ при содействии властей Венгрии и Румынии ведёт расследование дела о контрабанде автомобилей.

Правоохранителям удалось выйти на след организованной преступной группы, которая занималась фальсификацией автомобильных номеров. В результате были задержаны 7 человек и конфискованы 25 машин на общую стоимость более 12 млн леев.

Если вина задержанных будет доказана, им грозят тюремные сроки от 4 до 10 лет.

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