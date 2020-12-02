Семейный врач: Оберегать себя намного проще, чем лечиться от COVID-19

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Пандемия COVID-19 внесла коррективы в порядок медицинских консультаций. Чтобы поликлиники в населенных пунктах страны не превратились в очаги инфекции, семейные врачи консультируют пациентов с коронавирусом по телефону. По данным пресс-службы Минздрава, в настоящее время на дому лечатся около 5 тысяч человек с легкими формами COVID-19, ещё более 28 тысяч находятся под наблюдением.

До пандемии коридоры поликлиники в коммуне Магдачешты были переполнены. Люди выстраивались в очередь на консультацию. Теперь в медицинском учреждении регулируют поток пациентов, чтобы не было скоплений. За последние несколько месяцев врачи в Магдачештах дистанционно консультировали порядка 150 пациентов с диагнозом “COVID-19”.

– Это было очень сложно. Я ежедневно связываюсь с ними, чтобы узнать о состоянии их здоровья. За это время нам удалось немного обучить пациентов. Теперь они знают, как контролировать пульс, температуру, артериальное давление, частоту дыхания. Думаю, эти навыки будут полезными и в дальнейшем. У нас также были случаи, когда пациенты не отвечали на звонки, не хотели сотрудничать с семейными врачами, многие не хотели проходить тестирование, хотя были в контакте с больными людьми. Некоторых из них удалось переубедить, – рассказала семейный врач Лидия Голубаш.

В настоящее время в поликлинике в Магдачештах на дистанционном наблюдении находятся 27 пациентов с диагнозом COVID-19. Лидия Голубаш, которая по совместительству является руководителем Центра здоровья, ежедневно консультирует по телефону шестерых пациентов – они лечатся на дому.

По словам врача, после 10 дней лечения, когда пациенты больше не представляют риск для других, они приходят в Центр здоровья на обследование или врачи идут к ним домой. После того, как тест показывает отрицательный результат на COVID-19, начинается восстановительный курс.

– Мы заметили много изменений в микробиологическом анализе пациентов после лечения коронавируса. В частности, тесты на здоровье печени. После болезни срочно нужно начать лечение по реабилитации этого органа. Некоторые пациенты чувствуют себя истощенными даже после полутора месяцев реабилитационного лечения, другие перенесли пневмонию после COVID-19, которая оставляет последствия, фиброзы в лёгких – они часто не поддаются лечению. Это означает, что эти пациенты станут более уязвимыми к инфекциям. У них очень низкий иммунитет, – отметила врач.

Пандемия COVID-19 стала проблемой для всей медицинской системы Республики Молдова. Лидия Голубаш отмечает, что семейные врачи перегружены из-за большого объема работы. В дополнение к дистанционному мониторингу здоровья они также участвуют в процессе забора анализов у пациентов с подозрением на заболевание.

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