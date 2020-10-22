Семейный подряд: В Бельцах мать с дочерьми занимались сутенёрством

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52-летняя жительница Бельц и две её дочери задержаны по обвинению в сутенёрстве. Подозреваемые вербовали женщин из разных регионов страны для занятия проституцией на территории Греции.

За преступной деятельностью подозреваемых вели наблюдение в течение полугода. Так, полиция установила, что жертв выбирали из уязвимых семей, обещая доход от 1 000 до 1 500 евро в месяц. Женщинам помогали сделать документы и оплачивали транспорт.

По прибытии в Грецию жертв встречали дочери главной подозреваемой и отвозили на съёмные квартиры, где впоследствии “работницы” оказывали сексуальные услуги. Ежедневно каждая жертва “обслуживала” до 7 клиентов.

В ходе обыска в доме подозреваемых были изъяты копии документов, удостоверяющих личность, а также иные вещдоки.

Подозреваемые признали свою вину, они сотрудничают с органами уголовного розыска. В случае обвинительного приговора им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

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