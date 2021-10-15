Семейный подряд: отец и сын попались на границе с липовыми справками о вакцинации

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Инцидент произошёл накануне в пункте пропуска “Скуляны”.

52-летний мужчина и его 25-летний сын возвращались в страну из Франции. Чтобы избежать самоизоляции, они предъявили на пограничном контроле сертификаты о вакцинации, якобы выданные медучреждением по месту жительства.

Однако проверка по базе данных выявила, что в дни вакцинации мужчины находились за пределами РМ. В отношении граждан были составлены протоколы о нарушении.

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