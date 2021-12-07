Семейный подряд: отец и сын наладили наркобизнес на сотни тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

Семейный подряд: отец и сын наладили наркобизнес на сотни тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

В течение двух месяцев правоохранители вели наблюдение за подозреваемыми. В ходе последовавших задержаний была изъята марихуана на сумму более 300 000 леев.

Задержаны двое членов группировки – отец и сын. Мужчины сбывали наркотики в Новых Аненах, Кишинёве, а также в приднестровском регионе. Выращивали наркосодержащие растения в доме одного из задержанных. В результате обысков в домах и автомобилях подозреваемых была изъята крупная партия наркотиков, электронные весы и деньги, добытые преступным способом.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md