Семейный подряд: отец и сын наладили наркобизнес на сотни тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

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В течение двух месяцев правоохранители вели наблюдение за подозреваемыми. В ходе последовавших задержаний была изъята марихуана на сумму более 300 000 леев.

Задержаны двое членов группировки – отец и сын. Мужчины сбывали наркотики в Новых Аненах, Кишинёве, а также в приднестровском регионе. Выращивали наркосодержащие растения в доме одного из задержанных. В результате обысков в домах и автомобилях подозреваемых была изъята крупная партия наркотиков, электронные весы и деньги, добытые преступным способом.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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