Семейный конфликт: женщина в пылу ссоры изрезала ножом мужа

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Инцидент произошел минувшей ночью в селе Мелешень Каларашского района.

По предварительным данным, в ходе ссоры 29-летняя женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. На место прибыла оперативная группа. 39-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, передает deschide.md.

Подозреваемая задержана на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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