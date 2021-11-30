Семейный конфликт: женщина в пылу ссоры ударила ножом сожителя

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В дежурную часть поступил звонок от жильца многоквартирного дома в Рыбнице. Мужчина сообщил: из соседней квартиры слышны крики, происходит драка.

В квартире правоохранители застали истекавшего кровью 28-летнего хозяина и его 30-летнюю сожительницу. В ходе разбирательства выяснилось: ножевое ранение рыбничанину нанесла его возлюбленная. Вечером они выпивали, на бытовой почве произошёл конфликт. Женщина кухонным ножом ударила сожителя в область поясницы. Орудие преступления успела выкинуть в овраг у дома. Нож изъят и направлен на экспертизу, пишет mvdpmr.org.

Мужчина проходит лечение в хирургическом отделении, его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемой может грозить до трёх лет лишения свободы.

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