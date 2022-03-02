Семейный “бизнес”: сотрудник НИОБ и его брат занимались контрабандой сигарет

Семейный “бизнес”: сотрудник НИОБ и его брат занимались контрабандой сигарет

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам привлекла к уголовной ответственности двух мужчин за перевозку сигарет без акцизных марок.

Граждане 28 и 33 лет – братья из Кишинёва. Старший был сотрудником Национального инспектората общественной безопасности. Машину подсудимых остановили по дороге на север страны. В грузовом отсеке полицейские нашли коробки с 1,3 млн сигарет.

В результате неуплаты акцизов на табачные изделия мужчины нанесли ущерб госбюджету на сумму более миллиона леев. Расследование случившегося продолжается.

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