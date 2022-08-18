Семейный бизнес: мать и сын нелегально везли в Молдову косметические средства

Семейный бизнес: мать и сын нелегально везли в Молдову косметические средства

Сотрудники таможни в столичном аэропорту проверили двух пассажиров рейса Ереван-Кишинёв.

При досмотре багажа 44-летней женщины и её 19-летнего сына было обнаружено более 1100 доз косметических препаратов. Приблизительная стоимость контрабанды – более 14 000 евро.

Как объяснила гражданка, препараты она везла для принадлежащего ей салона красоты. Вся партия была конфискована, расследование продолжается.

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