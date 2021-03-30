Семейные посиделки завершились поножовщиной: женщина ранила сожителя

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Инцидент произошёл в одном из домов Тирасполя. Гражданские супруги распивали спиртное. Позже между ними возник конфликт, в ходе которого 50-летняя женщина нанесла 48-летнему сожителю рану в область живота.

Когда поняла, что самочувствие мужчины ухудшается, женщина вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемую задержали, ранее она была судима за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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