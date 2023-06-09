Семейная драма: ревнивец решил “воспитать” сожительницу кулаками и лопатой

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Инцидент произошёл в Дубоссарах.

Гражданские супруги после двухчасового застолья вернулись домой из гостей. Охмелевший 52-летний мужчина устроил скандал и обвинил в неверности сожительницу. Не сумев сдержать злость, он избил 55-летнюю женщину.

Пострадавшая выбежала на улицу, но ревнивец догнал её и стал избивать лопатой, которую нашёл у ворот, пишет mvdpmr.org. Когда «воспитание» закончилось, гражданский супруг отправился спать. Женщина вызвала милицию.

В семейной драме разбираются правоохранители.

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