Семейная драма привела к трагедии: женщину обвиняют в убийстве мужа

Семейная драма привела к трагедии: женщину обвиняют в убийстве мужа

Инцидент произошёл во время застолья в доме жителей села Воронково. Между супругами возник конфликт, в ходе которого 62-летняя женщина схватила со стола нож и ударила 64-летнего мужа в область груди.

Сообщение о случившемся поступило в милицию от сына скончавшегося. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемую.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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