Семь простых правил, как уберечь детей от теплового удара

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Жара – серьёзный стресс для детского организма. Эксперты Роспотребнадзора сформулировали семь основных правил, которые помогут родителям уберечь ребёнка от перегрева и его последствий.

1) Во время сильной жары перенесите прогулки на утро – до 11 часов, а с 12 до 16 часов лучше вообще не выходить на улицу.

2) Одевайте ребенка максимально легко, в одежду из натуральных тканей, не забудьте защитить голову панамкой.

3) На прогулку обязательно берите воду, в жару количество потребляемой жидкости необходимо увеличивать в 1,5-2 раза. Поить нужно часто и понемногу. А вот холодные напитки (со льдом) лучше не давать.

4) В жаркую погоду не стоит заниматься интенсивными физическими упражнениями и активными играми.

5) Облегчите еду: давайте ребенку свежие овощи, фрукты, отварные блюда и приготовленные на пару. Жирную и жареную пищу рекомендуется вообще исключить. (Впрочем, этот совет актуален в любое время года и при любой погоде).

6) Нужно избегать резкого перепада температур как на улице, так и в помещении (например, не надо, отправляясь куда-нибудь на автомобиле, включать кондиционер на полную мощность). Кровать ребенка не должна стоять под кондиционером или вентилятором.

7) Купаться можно и нужно, но убедитесь, что ребенок в безопасности: вода чистая, пляж оборудован.

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