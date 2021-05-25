Семь процентов населения Молдовы вакцинировано от COVID-19

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На сегодняшний день от COVID-19 в Молдове вакцинированы 306 610 человек, что составляет 7,07 процента населения страны.

По данным руководства Национального агентства общественного здоровья, на данный момент в страну прибыло 886 390 доз вакцин. Около 70 процентов уже распределено по центрам вакцинации.

В то же время власти обсуждают с крупными производителями закупку новых партий вакцин. Все граждане, достигшие 18-летнего возраста, имеют право на вакцинацию. Для этого они должны обратиться к своему семейному врачу или записаться на получение прививки посредством специальной онлайн-платформы.

Из общего числа вакцинированных от коронавируса людей у 1300 проявились побочные явления, пишет moldpres.md.

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