Семь городов страны участвуют в проекте повышения энергоэффективности зданий

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Около 40 ассоциаций жильцов из семи молдавских городов пройдут обучение по повышению энергоэффективности зданий после подачи заявок на участие в проекте «Primele Rândunele».

Как сообщает Министерство инфраструктуры и регионального развития, ряд администраторов ассоциаций из Кишинёва, Калараша, Сорок, Чадыр-Лунги, Дрокии, Бельц и Хынчешт будут ознакомлены с возможностями финансирования проектов энергоэффективности, в том числе с административными, юридическими и техническими аспектами модернизации многоэтажных домов. Проект предусматривает, что после обучения десять ассоциаций жильцов продолжат участие с возможностью проведения бесплатного энергоаудита здания, пишет moldpres.md.

На финальном этапе будет отобрано до трех проектов, в зависимости от предоставленного бюджета, на разработку сметной документации. Отбор проектов также будет основываться на решениях общих собраний собственников жилых домов, свидетельствующих о готовности арендаторов к реализации и финансированию мероприятий по энергоэффективности, – указали в ведомстве.

Проект «Primele Rândunele» реализуется независимым аналитическим центром “Expert-Group” в партнёрстве с Министерством инфраструктуры и регионального развития при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Кишинёве в рамках техпомощи по улучшению энергоэффективности и безопасности в Молдове на период 2022-2024 гг.

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