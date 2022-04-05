Сельскохозяйственные культуры могут оказаться под угрозой из-за ожидаемых заморозков

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Заморозки на почве, прогнозируемые на ближайшее время, могут негативно повлиять на сельскохозяйственные культуры, особенно на те, которые находятся в стадии цветения. Об этом предупреждает Министерство сельского хозяйства.

Температура воздуха на поверхности почвы ниже 0°C в вегетационный период культур негативно сказывается на развитии растений и иногда приводит к преждевременному завершению вегетационного цикла или даже приводит к гибели растений. Морозы повреждают деревья в цвету, иногда уничтожая почти весь урожай, и наиболее подверженными опасности являются: абрикос, персик, вишня, черешня, яблоко, грецкий орех и лещина. Также поражаются виноградные плантации, особенно ранних сортов. Полевые культуры поражаются меньше из-за поздних весенних заморозков, являясь менее чувствительными к морозам, передает ipn.md.

– Вероятность повреждения всходов кукурузы в зависимости от сроков посева составляет 5-10%. Вероятность повреждения всходов подсолнечника и сахарной свеклы невелика и возможна только в северных районах страны. Точно так же овощные культуры, такие как помидоры, перец, баклажаны, огурцы и т. д., наименее восприимчивые к жаре. Температура 0-1° приводят к их гибели. Табак после прорастания также очень уязвим к весенним заморозкам. Температура 0-1°C может привести к полному вымиранию растений, – говорится в сообщении Минсельхоза.

Специалисты рекомендуют выращивать растения, чувствительные к морозам, на южных или юго-западных склонах. Поверхность почвы может быть нагрета орошением или горячим воздухом. В то же время рекомендуются агротехнические методы, с помощью которых можно повлиять на тепловые свойства пахотного слоя и радиационные процессы на поверхности почвы. Применение этих мер осуществляется дифференцированно с учетом погодных и местных условий, а также возможных материальных затрат.

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