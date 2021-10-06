Сельскохозяйственные ярмарки в столице будут работать до 31 октября

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Примария муниципия Кишинёв продлила период деятельности сельскохозяйственных ярмарок, расположенных в секторах столицы, до 31 октября.

Соответствующее распоряжение подписала вице-примар Ольга Урсу. Так, все 25 сельскохозяйственных ярмарок, открытых в секторах Кишинёва, будут работать до конца октября, передаёт moldpres.md.

Примария напоминает, что как торговцы, так и посетители сельскохозяйственных ярмарок должны соблюдать антикоронавирусные меры.

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