Сельскохозяйственные ярмарки в столице будут работать до 31 октября

Сельскохозяйственные ярмарки в столице будут работать до 31 октября

Примария муниципия Кишинёв продлила период деятельности сельскохозяйственных ярмарок, расположенных в секторах столицы, до 31 октября.

Соответствующее распоряжение подписала вице-примар Ольга Урсу. Так, все 25 сельскохозяйственных ярмарок, открытых в секторах Кишинёва, будут работать до конца октября, передаёт moldpres.md.

Примария напоминает, что как торговцы, так и посетители сельскохозяйственных ярмарок должны соблюдать антикоронавирусные меры.

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