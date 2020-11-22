Сельское хозяйство было и остаётся важнейшей отраслью национальной экономики, – Додон

Сельское хозяйство было и остаётся важнейшей отраслью национальной экономики, – Додон

Глава государства выступил с обращением по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,

По случаю вашего профессионального праздника обращаюсь к вам с сердечными поздравлениями, самыми добрыми пожеланиями и словами высокой оценки вашего труда во имя прогресса национального агропромышленного сектора.

Республика Молдова славится плодородными почвами и трудолюбием тех, кто навсегда связал свою судьбу с родной землей. С незапамятных времен сельское хозяйство является основным занятием молдаван, неотъемлемой детерминантой их благосостояния. Миссия каждого из нас – родившихся, живущих и воспитывающих своих детей на этой земле, – трудиться на ней с большой заботой и любовью, ибо это самое драгоценное природное богатство страны.

Сегодня человечество переживает непростой период из-за пандемии коронавируса. Для нас тяжкое бремя этого времени усилила засуха, которая сожгла наши поля и погубила большую часть урожая. Но нам удалось свести к минимуму потери и обеспечить продовольственную безопасность страны. Долг руководителей государства и ответственных ведомств – предпринимать своевременные действия в целях модернизации инфраструктуры сел и создания мотивирующих условий для жизни и труда молодого поколения. Уверен, что, вовлекая молодежь в процесс модернизации сельского хозяйства, можно обеспечить устойчивое развитие страны.

В этот знаменательный день хочу поблагодарить вас за упорный труд и за выдержку, которую вы проявляете независимо от жизненных перипетий и времени года. Мы будем и впредь поддерживать вас во имя общего успеха, потому что сельское хозяйство было и остается важнейшей отраслью национальной экономики.

Примите слова благодарности и большого уважения. Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных и личных достижений, благополучия и богатых урожаев, – отметил Игорь Додон. 

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