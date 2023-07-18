Село перешло на хлеб и воду

0

Как выживают в эти времена жители сельских населённых пунктов Молдовы

Наталья Устюгова, info@aif.md

Когда на улице стоит жара в +35 градусов и выше, кажется, зачем думать о холодах? Сейчас более актуальны вентиляторы и кондиционеры, точнее, ощутимые счета за используемую ими электроэнергию. Но, вспоминая прошлую зиму, многие задумываются о будущей.

Сложный выбор

Размеры счетов за отопление жителей столицы во многом зависели от компенсаций со стороны государства. Надо признаться, они были ощутимыми, – правда, из нашего общего бюджета. Но когда приходит платёжка, об этом как-то не задумываешься. Жителям сёл в этом плане зимой и проще, и сложнее. Хочешь, чтобы было тепло, – топи, готов жить в холоде – экономь. Перед таким выбором стоят все жители сельской местности. Село Малиновское Рышканского района, о котором пойдёт речь, – не исключение.

– У нас в доме есть газовое отопление, но мы живём во времянке, где отапливаем дровами одну комнатку, – рассказывает пенсионерка Раиса Викнянская. – У нас были запасы топлива с прошлых лет, которые мы уже израсходовали. Средств на самое необходимое всё равно не хватает. Дети немного помогают, но у них тоже свои семьи.

С Божьей помощью

На самом деле в сёлах, кроме запасов прошлых лет, люди сжигают старые постройки для коров, свиней и кроличьи клетки. Зачем всё это держать, когда речь идёт о выживании? Тем более что животных кормить нечем. Ранее сделанными запасами и своевременной реакцией на повышение цен продержалась и сельская православная церковь.

– Дрова у нас идут на растопку, а основное топливо – уголь, – рассказывает настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Вадим Чурсин. – Когда-то нам советовали перейти на газ, предлагали оплатить подвод газопровода, но мы не рискнули и, как оказалось, не прогадали. В прошлом году мы успели купить уголь по доступной цене. Запаслись двумя тоннами – и нам хватило, даже чуток осталось. Мы не можем допустить, чтобы вода в системе отопления замёрзла. Надо учесть, что прошлой зимой не было сильных холодов.

Подорожала и электроэнергия, это тоже ощущается. Сейчас в межсезонье мы стараемся запастись топливом, пока цена на него снова не выросла. Но опять же мы не знаем, какой будет следующая зима. Нужны и дрова. Несколько лет назад Глодянский лесхоз пожертвовал нам машину дров, но они уже закончились. Сейчас на благотворительность, наверное, не следует рассчитывать. Наступающий сезон с Божьей помощью мы осилим. Как будет дальше – посмотрим.

Дрова дорогие, уголь недоступен, его продавали по 12-13 тыс. леев за тонну, а именно он даёт тепло. Зимой людям в селе очень тяжело. Некоторые селяне чуть ли не до Нового года грелись бутылками с горячей водой. Дожились. И покупают сельчане в основном только хлеб. Даже молочные продукты не берут.

Долговые тетради

Когда активная жизнь в Домах культуры и библиотеках стихла, центрами коммуникации в сёлах стали магазины, собственно, и раньше они являлись своеобразными информационными пунктами. Здесь рассказывают о радостях и бедах, делятся мнениями и даже говорят о политике. Именно в торговых точках по объёму и ассортименту покупок реально можно оценить уровень жизни населения.

– Мне очень жалко наших бабушек, у которых маленькая пенсия, а ещё и лекарства покупать надо, которые тоже подорожали, – рассказывает хозяйка магазина Лариса Сторожук. – Дрова дорогие, а уголь недоступен, его продавали по 12-13 тыс. леев за тонну, а именно он даёт тепло. Зимой людям в селе очень тяжело. В городе тоже не сахар, но входишь в дом – там хоть тепло. Некоторые селяне чуть ли не до Нового года грелись бутылками с горячей водой. Дожились. И покупают люди в основном только хлеб. Даже молочные продукты не берут. Макароны могут взять. Торговля упала до минимума. Есть категория жителей, которые покупают и мясные продукты. Это госслужащие и сотрудники фермерских хозяйств, но таких людей не так много. Пенсионеры колбасу не покупают, разве что кусочек на большие праздники или изредка одну-две сосиски. Ко всему ещё и урожая нет, обрабатываем огороды – и всё без толку. Когда было такое, чтобы сельчане покупали в магазине картошку, лук и морковь? Пожилые люди по состоянию здоровья не могут обрабатывать землю. С каждым годом становится всё хуже.

В начале 90-х годов в магазинах появились так называемые долговые тетради. Когда торговые точки ещё были государственными, продавец за такую самодеятельность мог получить от начальства выговор. Сейчас такие тетради стали ещё объёмнее, хотя число жителей значительно сократилось. Люди приходят в магазин не с кошельками, а с долговыми расписками, иначе остались бы без хлеба. Получают пенсию, рассчитываются – и всё начинается с начала. Газовые баллоны полностью не заправляют, на 100-150 леев (полная заправка обходится примерно в 500 леев), а ещё и дорога. Зимой готовят на печи, используя хворост, накопившийся за много лет. Хоть с какой-то стороны экономия.

Продукты в сельских магазинах дорожают так же, как и в городских – товар же с одних баз берут. Столичным супермаркетам даже проще – у них большие объёмы. Из-за подорожания электроэнергии возросла оплата за использование холодильников и кондиционеров. В магазинах, где продаются продовольственные товары, недопустимо критическое (выше +25 °С) повышение температуры, так что без искусственного охлаждения воздуха не обойтись. Даже на консервах указано, что их нужно хранить при температуре не выше +25 градусов. В целом торговый бизнес в сёлах, где снижается уровень населения и покупательская способность, перестаёт быть прибыльным.

Призрачные перспективы

Государство компенсирует затраты людей на отопление не только в городах, но и в сёлах. Как уточнил примар села Малиновское Валерий Митрофан, в этом сезоне селянам, попадающим под категорию социально уязвимых, выплачивали уже не по 500, как ранее, а по 700 леев в месяц на период отопительного сезона. Но селяне не всегда тратят деньги по назначению. Уж очень много дыр в их семейных бюджетах.

– Люди могли приобрести дрова по льготной цене, но проблема в том, что многим просто не на чём их привезти, а за перевозку надо платить отдельно, – уточняет В. Митрофан. – В примэрии, к сожалению, своего транспорта нет. Но все нормально пережили зиму, никто не замёрз. Детский сад у нас отапливался хорошо, на детях мы не экономили, но все ресурсы уже исчерпаны и, если государство не поможет, новый отопительный сезон начать будет сложно. Было бы хорошо, если бы газ опять стал более доступным.

В детском саду было 16 детей, часть из них пойдёт в первый класс, но приведут новых малышей. Увы, их не много. Деткам предоставляется хорошее сбалансированное меню, дома не все так питаются. Воспитатели готовят малышей к школе, и вообще, в этом возрасте дети должны общаться друг с другом – это их первая адаптация к социуму. Сохранился Дом культуры. Есть уличное освещение, правда, включают его только на несколько часов, нынче это дорогое удовольствие. Настроение у селян разное. Кто-то говорит, что живётся очень плохо, у кого-то ещё теплится надежда, что жизнь всё-таки наладится. Пусть не как раньше, но хоть чуточку лучше. Некоторые считают, что пока в селе работают детский сад и гимназия, ещё не всё потеряно. Но когда видишь, как стремительно в сельской местности растёт количество заброшенных домов, перспектива на возрождение теряется, а ведь именно сёла являются хранителями национальных традиций.

В тему

Дрова нарасхват

До энергетического кризиса в лесхозах Молдовы хранился большой запас дров. И тут в одночасье их не стало. Ещё и не хватило. Хорошо, что товар ушёл, плохо, что такой ценой.

В основном лесхозы продавали дрова населению по спискам, которые составлялись в примэриях. Мы помним, какой был зимой ажиотаж.

– Мы реализуем дрова жителям четырёх районов. До 1 апреля действовали списки, после этого срока мы продавали по пять складометров на одну семью, – поясняет директор Глодянского государственного предприятия по лесному хозяйству Андрей Скорпан. – Очень сложно было обеспечить всех граждан: в списки были включены и люди, которые уже ранее приобрели дрова, и те, кто вообще ничего не имел. Но мы уделяли внимание тем, кто относится к социально уязвимой категории, наши работники в общем знают всех. Всё, что было заготовлено, мы уже продали. Будем ждать осени, когда начнутся рубки.

В новом сезоне так называемая коммерческая цена на дрова может снова увеличиться, при покупке надо учитывать, что они бывают мягких и твёрдых пород и горят по-разному. За доставку оплата дополнительная. Ну, а может, правительство опять установит фиксированную цену. Тем более что деньги на эти цели остались. По сообщениям СМИ, в аудиторском отчёте Счётной палаты указано, что десятки миллионов леев, выделенных в прошлом году из госбюджета на облесение и лесовосстановление земельных участков лесного фонда или недопущение повышения цен на дрова, не были израсходованы. Дрова просто закончились, ведь наши лесные ресурсы не безграничны. Посмотрим, какими новыми решениями удивит нас власть. Зима не за горами.