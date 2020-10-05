Село на выбывание

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О том, как выживают в провинции

Село издавна считается кормильцем города. Но в этом году из-за возвратных заморозков и жестокой засухи объём сельхозпродукции сильно уменьшился. Доходы тех, кто работает в аграрном секторе и живёт за счёт продукции, выращенной своими руками, сильно упали.

Выяснить, скольким крестьянам придётся в этом году туже затянуть пояса, вряд ли удастся. В сельском хозяйстве преобладает теневая занятость, на сдельных условиях трудятся более 55% работников агросектора. И год от года ситуация не меняется. Более того, по данным статистики, за последние пять лет меньше всего рабочих мест создано в лесном хозяйстве, образовании и в аграрном секторе… Как выживает провинция?

Конец «географии»

Кайраклия – самый южный населённый пункт в Тараклийском районе. На работу жители глубинки ездят либо в райцентр, либо в соседние сёла, где есть возможность заработать. Они давно перестали надеяться, что в Кайраклии появятся рабочие места, – село находится вдали от центральных дорог. Несколько лет назад одному бизнесмену из Болгарии так понравилась Кайраклия и её жители-болгары, что он пообещал им открыть швейно-вязальный цех. Обрадованные местные власти заверили потенциального работодателя, что освободят его на три года от местных налогов. Инвестор предоставил бизнес-план, но потом, взвесив все за и против, отказался от своего проекта, и село потеряло шанс открыть у себя производство.

– У нас есть несколько крупных хозяйств, которые обрабатывают землю, взятую в аренду, но они как 20 лет назад занялись кукурузой, подсолнечником и пшеницей, при выращивании которых требуются только техника и гербициды, так и идут по накатанной колее, – сетует бывший примар Кайраклии Мария Дану. – А ведь бывший наш колхоз имени Димитрова славился своими арбузами, овощами, садами, но эти культуры требуют рабочих рук – то есть лишних хлопот и затрат.

В нынешних условиях единственный путь развития сёл – увеличение числа СЭЗ и строительство хороших дорог. Такова реальность: дешевле сельчан возить на работу в райцентры, чем создавать рабочие места в сёлах.

Без воды и хлеба

У села Кирилловка, которое вместе с Виноградовкой, Чумаем и Мирное входит в коммуну Виноградовка, с географией всё в порядке – этот населённый пункт располагается вдоль национальной трассы, – но жизнь сельчан не волнует ни местную, ни районную власти. Здесь живут немногим более ста человек пенсионного или предпенсионного возраста – бывшие бригадиры, трактористы, водители, виноградари, виноделы, которые многие годы трудились в цехах и на виноградниках совхоза-завода «Чумай». Благодаря их труду легендарное вино кагор знали во всех уголках Советского Союза.

После приватизации от известного винзавода ничего не осталось – ни цехов, ни виноградников, ни знаменитых вин. У жителей Кирилловки нет ни аптеки, ни продовольственного магазина. Но самая большая беда – отсутствие качественной воды. Сельчане либо носят её из источника, который в нескольких километрах от села, либо платят владельцам транспорта за её доставку, правда, эта услуга большинству не по карману. Единственное решение проблемы – строительство артезианской скважины и проведение водопроводных сетей, но у примэрии села нет средств на дорогостоящий проект. Местные жители сокрушаются, что без воды у их села нет будущего.

На выборах забытые всеми властями сельчане проголосовали бы даже за партию марсиан, пробей те скважину, чтобы в каждом дворе Кирилловки зажурчала вода…

Румынская рапсодия

О фабрике по производству музыкальных инструментов в селе Фетешты Единецкого района, где местные жители второй год мастерят скрипки и виолончели, знает вся Молдова. Как выяснила «АиФ в Молдове», бизнес запустили благодаря партнёрству местных властей и румынского предпринимателя, вложившего более €100 тысяч.

Как же удалось селу, где 80% молодёжи трудится во Франции, 10% – в Италии и около 10% – в России, заполучить инвестора, который открыл ни много ни мало фабрику?

– Найти партнёров для создания рабочих мест – это шанс для наших регионов, – подчёркивает примар Фетешт Ион Мунтяну.

– В начале марта 2018 года наши советники проголосовали за символический союз с Румынией. А 25 марта группа школьников из нашего села приняла участие в концерте, который проходил в Доме культуры муниципия Регин жудеца Муреш, – рассказал он.

После выступления ученики зачитали декларацию из Фетешт и под аплодисменты вручили её местному бизнесмену, владельцу крупной фабрики по производству музыкальных инструментов Василе Глига. Предприниматель так растрогался, что открыл в Фетештах свой филиал, где скрипки и виолончели изготавливаются в белом варианте, а потом отправляются для окончательной доводки в Румынию.

Кстати, Василе Глига – не только скрипичный мастер и успешный бизнесмен, но и экс-депутат румынского парламента и председатель Социал-демократической партии Муреш… Все эти тонкие обстоятельства сыграли свою роль в экономическом чуде маленького села.

Из разговора с примаром Фетешт выяснилось, что работу на фабрике получили 30 жителей села, а администрирование предприятия легло на плечи супруги главы сельской мэрии Марианы Мунтяну. Как говорится, ничего личного – обычный бизнес.

Томайская сборка

Впрочем, встречаются в Молдове и исключения. Село Томай Чадыр-Лунгского района кормит жителей соседних населённых пунктов – Жолтай, Гайдары, Баурчи, Бешалма. Работы – хоть отбавляй! 30 местных лидеров выращивают зерновые культуры, сады и виноградники. В рабочих руках нуждаются животноводческий комплекс с 600 коровами голландской породы, винзавод, консервное производство, парфюмерная фабрика. При содействии Исполнительного комитета АТО Гагаузия в селе открыли цех по сборке малых тракторов для фермерских хозяйств.

– Для инвестора важно удобное расположение села, налоговые льготы и наличие хорошо подготовленной рабочей силы, – убеждён примар села Томай Фёдор Топчу.

Большинство жителей Томая имеют среднее, среднее специальное или высшее образование. Заслуга в этом учителей местной школы, которые много труда и любви вложили в своих питомцев. Ребята, даже не вчера получившие образование, легко учатся и переучиваются специальности, необходимой для производства.

…Зарабатывать на жизнь сельским трудом становится всё трудней и трудней. У каждого населённого пункта за годы независимости накопился ворох проблем, который способствует оттоку людей. Поэтому даже малые экономические и социальные программы переломят ситуацию – но это сегодня, пока ещё наши сёла не превратились в призраки.

Комментарий

Обманывать себя

Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт IDIS «Viitorul»:

– За последние 20 лет количество рабочих мест в стране сократилось минимум на 300 тысяч. И эта убыль случилась в основном за счёт сельского населения, которое после многочисленных реформ аграрного сектора осталось не у дел.

Многие уехали за рубеж. Те, кто остались, могут найти работу в бюджетных структурах, в торговле и в хозяйствах, ещё действующих в аграрном секторе. Ожидать, что в провинции может возродиться какая-то деятельность – обманывать себя. Выход один: развивать районные центры, региональные города и открывать в них свободные экономические зоны (СЭЗ), где будут работать различные предприятия. На территории свободной зоны компаниям-инвесторам предоставляются льготные условия для ведения предпринимательской деятельности, поэтому им выгодно там открывать различные производства.

Если карту страны условно расчертить, как шахматную доску, на квадраты, то на их пересечении обязательно наткнёмся на районный центр. И это не случайно. В советское время райцентры строились с прикидкой, что они смогут обеспечить работой жителей сёл в радиусе 30 километров. Нравится нам или нет, но в нынешних условиях единственный путь развития сёл – увеличение числа СЭЗ и строительство хороших дорог. Такова реальность: дешевле сельчан возить на работу в райцентры, чем создавать рабочие места в сёлах.

Татьяна СОЛОВЬЁВА