Молдова глазами Взорова. Село Чобручи, уборка урожая пшеницы

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Приднестровье. Этот год выдался жарким, засушливым и без дождей, а цены на топливо взлетели до небес.

На полях все горит и сохнет. Мне удалось увидеть уборку пшеницы, она в высоту не превышает и 50 сантиметров. Комбайнеры с трудом срезают ее и часто цепляют за землю фрезой. И вся эта картинка напоминает боевые действия на фронте. Фермеры из последних сил борются за спасение скудного урожая, низкий им поклон и здоровья. На поля прилетают аисты, эта осторожная и пугливая птица совсем не реагирует на сильный шум моторов, и продолжают искать зернышки в нескольких метрах от них. Много и хищных птиц, они с высоты приглядывают свою добычу и атакуют птиц, мышей и зайцев. Местные рыбаки рассказали мне что на Днестр прибегают поплескаться в воде лисы и зайцы. Увидеть это мне не довелось, надеюсь что повезет это увидеть, заснять и Вам показать.