Сели за руль пьяными и без прав: оштрафован 21 нарушитель

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С начала года на территории страны произошло 21 ДТП с участием водителей, которые сели за руль без прав. В результате один человек погиб, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

Некоторые автовладельцы управляли машинами не только без удостоверения, но и “под хмельком”. За это был наказан 21 человек.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, лицам, которые садятся за руль без прав, грозят штрафы в размере от 1500 до 3000 леев. В то же время отсутствие удостоверения и одновременная езда в пьяном виде наказываются штрафом в размере от 22500 до 25000 леев, от 40 до 60 часов общественных работ или арестом на 15 суток.

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