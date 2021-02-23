Сели за руль пьяными и без прав: оштрафован 21 нарушитель

Сели за руль пьяными и без прав: оштрафован 21 нарушитель
С начала года на территории страны произошло 21 ДТП с участием водителей, которые сели за руль без прав. В результате один человек погиб, еще 30 получили травмы различной степени тяжести. 

Некоторые автовладельцы управляли машинами не только без удостоверения, но и “под хмельком”. За это был наказан 21 человек.

Стоит отметить, что, согласно законодательству, лицам, которые садятся за руль без прав, грозят штрафы в размере от 1500 до 3000 леев. В то же время отсутствие удостоверения и одновременная езда в пьяном виде наказываются штрафом в размере от 22500 до 25000 леев, от 40 до 60 часов общественных работ или арестом на 15 суток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md