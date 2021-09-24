Сели за руль пьяными и без прав: двум водителям грозит уголовная ответственность

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Накануне ночью правоохранители остановили на дороге Volkswagen. За рулём находился 49-летний житель села Подоймица Каменского района.

Год назад владельца уже привлекали к ответственности за «пьяную» езду. Судом ему был назначен штраф в размере более пяти с половиной тысяч приднестровских рублей. Кроме того, владелец авто был лишён прав на полтора года.

Когда ночью правоохранители остановили машину, водитель попытался сбежать. Мужчину доставили на медосвидетельствование. Факт опьянения подтвердился. За повторное пьяное вождение ему грозит уже уголовная ответственность.

Ещё одного нарушителя остановили слободзейские автоинспекторы в Днестровске. От сидевшего за рулём BMW 35-летнего жителя города исходил резкий запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило – мужчина был пьян. Водительского удостоверения у него не было. Как выяснилось, его уже несколько раз привлекали к админответственности за пьяное вождение.

Сейчас решается вопрос о привлечении злостного нарушителя к уголовной ответственности.

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