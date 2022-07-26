Сельчанка ударила мужа ножом во время пьяной ссоры

Сельчанка ударила мужа ножом во время пьяной ссоры

В больницу был доставлен 39-летний житель Незавертайловки. Врачи диагностировали у мужчины рану грудной клетки.

Участковый инспектор выяснил: пострадавший совместно со своей 42-летней супругой похмелялся у себя дома. Алкоголь расслабил компанию, и сельчанин стал хвалиться своими любовными «подвигами».

Терпение женщины лопнуло. Схватив нож со стола, она ударила им супруга в грудь, а после вызвала «скорую». В больнице мужчину экстренно прооперировали, он находится в реанимации, пишет mvdpmr.org.

По факту случившегося проводится проверка.

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