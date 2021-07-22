Сельчанка попала в больницу с сильными ожогами

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В реанимационное отделение была госпитализирована 37-летняя жительница села Тея. У женщины диагностировали ожоги головы, шеи, живота и конечностей.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл в доме, где проживает пострадавшая. В какой-то момент домочадцы увидели, что она объята пламенем. Супруг самостоятельно потушил огонь и вызвал скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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