Сельчанка попала в больницу с сильными ожогами

Сельчанка попала в больницу с сильными ожогами

В реанимационное отделение была госпитализирована 37-летняя жительница села Тея. У женщины диагностировали ожоги головы, шеи, живота и конечностей.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошёл в доме, где проживает пострадавшая. В какой-то момент домочадцы увидели, что она объята пламенем. Супруг самостоятельно потушил огонь и вызвал скорую помощь, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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