Застолье завершилось поножовщиной: сельчанин ранил сожительницу

Застолье завершилось поножовщиной: сельчанин ранил сожительницу

В селе Суклея в ходе застолья произошёл конфликт между 36-летней сельчанкой и её сожителем.

В ходе ссоры мужчина схватил кухонный нож и нанёс женщине удар в спину, пишет mvdpmr.org. Осознав содеянное, сам вызвал “скорую”. Пострадавшую с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали.

Подозреваемый содержится под стражей. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

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