Сельчанин в пьяном угаре избил гостя. Мужчина скончался в больнице

0

О пациенте с тяжкими телесными повреждениями врачи Рыбницкого района сообщили в милицию. Спасти 42-летнего мужчину не смогли.

Сожительница погибшего жителя села Бутучаны рассказала: вечером он вернулся от соседа с окровавленным лицом и жаловался на боли в животе. Вызвать “скорую” отказался. К утру следующего дня женщина поняла, что без медицинской помощи ему не обойтись.

Новые обстоятельства стали известны из пояснений соседа, 50-летнего ранее судимого сельчанина. Как выяснилось, приятель пришёл к нему с бутылкой вина. К тому времени оба уже были выпившими. После очередной порции спиртного между мужчинами разгорелся конфликт. В драке гость упал на пол, а хозяин жилья продолжил наносить ему удары. Когда увидел, что оппонент лежит без сознания, окатил его водой и отправил домой.

Мужчина содержится под стражей, пишет mvdpmr.org. В отношении него возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего, подозреваемому грозит от пяти до пятнадцати лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.