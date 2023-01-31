Сельчанин угнал соседский автомобиль и попал на нём в аварию

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На одной из улиц жители села Попенки Рыбницкого района обнаружили разбитый автомобиль. Машину сфотографировали, информацию разместили в соцсетях. Спустя время “Фольксваген” исчез.

Однако фото успело попасть к хозяйке авто. Женщина находится за границей, присматривать за домом попросила соседей. Разузнать, всё ли в порядке с её транспортом, попросила знакомого. Мужчина обнаружил “Фольксваген” в гараже хозяйки. Левая сторона машины была повреждена. Сельчанин обратился в милицию.

Правоохранители выяснили: разбитая машина – дело рук сына соседей, которые присматривали за домом. Тайно взяв у родителей ключи от гаража, 30-летний мужчина решил прокатиться по селу, но не справился с управлением и вылетел в кювет. Испугавшись, вернул авто на место, пишет пресс-центр МВД ПМР.

Правоохранителям предстоит определить ущерб и меру наказания.

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