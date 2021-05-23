Сельчанин-рецидивист задержан за серию краж

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О пропаже велосипеда и детской коляски заявил 38-летний житель Дубоссар. Другой потерпевший рассказал правоохранителям, что из незапертого автомобиля была похищена мужская сумка с ключами и денежными средствами.

Как было установлено, пишет mvdpmr.org, к преступлениям причастен один и тот же человек. 35-летний мужчина нигде не работает, ведёт бродяжнический образ жизни. Деньги он успел потратить, ключи и мужскую сумку сразу же выбросил. Похищенный велосипед продал, а коляску нашли у бывшей сожительницы злоумышленника.

В настоящее время сельчанин задержан, возбуждено уголовное дело.

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