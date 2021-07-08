Сельчанин развёл на своём участке мини-плантацию мака

Сельчанин развёл на своём участке мини-плантацию мака

В рамках операции MAC-2021 проводятся мероприятия по обнаружению наркосодержащих растений и тех, кто их незаконно выращивает.

Так, накануне полиция обнаружила маковые растения на участке жителя села Исерлия. В огороде 44-летнего мужчины насчитали 136 ухоженных кустов. Как заявил гражданин, мак культивировался для личного пользования.

Растения были выкорчеваны и отправлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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