Сельчанин пришёл в гости и получил удар ножом

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Инцидент произошёл вчера вечером в селе Чернолеука Дондюшанского района.

По предварительным данным, 31-летний мужчина находился в гостях у 30-летнего сельчанина. В ходе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Хозяин дома схватил нож и нанёс удар гостю в область груди, пишет deschide.md.

Раненого доставили в хирургическое отделение больницы. Нападавшего задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за попытку убийства.

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