Сельчанин получил сильные ожоги, обварившись кипятком

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В Дубоссарскую районную больницу поступил 66-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ожоги лица, груди, живота и рук II степени.

О пациенте врачи сообщили в милицию. Правоохранители выяснили: несколькими часами ранее житель села Красный Виноградарь в десятилитровом бидоне согрел воду, чтобы принять душ. Мужчина снял с газовой плиты ёмкость и понёс в ванную. Взяв её за ручки, он попытался перелить горячую воду в ванну.

В какой-то момент ручка от бидона оборвалась, и кипяток пролился на мужчину. Пострадавший сам вызвал “скорую”, пишет mvdpmr.org.

Мужчина проходит лечение в травматологическом отделении.

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