Сельчанин получил сильные ожоги, обварившись кипятком

Сельчанин получил сильные ожоги, обварившись кипятком

В Дубоссарскую районную больницу поступил 66-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ожоги лица, груди, живота и рук II степени.

О пациенте врачи сообщили в милицию. Правоохранители выяснили: несколькими часами ранее житель села Красный Виноградарь в десятилитровом бидоне согрел воду, чтобы принять душ. Мужчина снял с газовой плиты ёмкость и понёс в ванную. Взяв её за ручки, он попытался перелить горячую воду в ванну.

В какой-то момент ручка от бидона оборвалась, и кипяток пролился на мужчину. Пострадавший сам вызвал “скорую”, пишет mvdpmr.org.

Мужчина проходит лечение в травматологическом отделении.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md