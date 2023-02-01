Сельчанин получил 12 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней

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Суд вынес обвинительный приговор 29-летнему ранее судимому жителю села Рашков. Он признан виновным в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Как было установлено, вечером молодой человек встретил на улице 13-летнюю жительницу села – бывшую соседку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оказывать на неё физическое и психологическое давление, силой увёл на территорию пустующего домовладения и требовал вступить с ним в интимную близость. Применив физическое насилие и угрожая расправой, мужчина изнасиловал потерпевшую.

Узнав о случившемся, мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы. Насильник был задержан, пишет novostipmr.com.

Виновный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, там же он будет проходить принудительное лечение от алкоголизма.

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