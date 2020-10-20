Сельчанин “под кайфом” разгуливал по улице с банкой конопли

Сельчанин “под кайфом” разгуливал по улице с банкой конопли

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Первомайска. У мужчины были признаки наркотического опьянения.

Правоохранители изъяли у него стеклянную банку с растительной массой тёмно-зелёного цвета. Сельчанин пояснил, что это конопля, которую он собрал для личного употребления. В ходе разбирательства выяснилось, что он уже трижды привлекался к ответственности за оборот наркотиков, пишет mvdpmr.org.

Изъятое направлено на экспертизу. Проводится проверка.

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