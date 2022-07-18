Сельчанин оказался в больнице после пьяной ссоры

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К участковому обратился 55-летний житель Рыбницкого района. Мужчина пояснил, что его избил 24-летний односельчанин.

Выяснилось, что знакомые рыбачили на берегу реки Днестр, выпивали. Когда стемнело, стали собираться домой. Под действием алкоголя вспомнились старые обиды.

Словесная перепалка переросла в драку. Младший ударил оппонента кулаком в лицо, тот упал на землю. Потерпевший говорит, что знакомый продолжил избивать его ногами.

В больнице врачи диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы. Разбирательство по факту случившегося продолжается.

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