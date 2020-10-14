Сельчанин обокрал бывшую сожительницу

Сельчанин обокрал бывшую сожительницу

В милицию Слободзеи обратилась 46-летняя жительница села Ново-Котовск. Женщина пояснила, что пока она отсутствовала, на территории её домовладения побывал неизвестный.

Об этом сообщили соседи, которые приглядывали за домом. Злоумышленник повредил замок, проник в подвал и похитил набор инструментов, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители выяснили, что в домовладении похозяйничал бывший сожитель гражданки. По данному факту ведётся разбирательство.

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